В Краснодаре вынесли приговор обвиняемому в заведомо ложном сообщении о минировании

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор 21-летнему Мураду Магомадову, обвиняемому в заведомо ложном сообщении о минировании, передают «Юга.ру».

Установлено, что 4 апреля 2017 года Магомадов заявил сотрудникам клининговой компании одного из торговых центров о закладке взрывного устройства. Спецслужбы эвакуировали более 4 тыс. посетителей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, во время осмотра ТРЦ взрывчатку не обнаружили.

Магомадов получил год колонии-поселения. Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании ущерба с обвиняемого. Приговор в законную силу не вступил.

В ноябре 2017 года URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.