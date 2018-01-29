В Краснодаре вынесли приговор обвиняемому в заведомо ложном сообщении о минировании
Установлено, что 4 апреля 2017 года Магомадов заявил сотрудникам клининговой компании одного из торговых центров о закладке взрывного устройства. Спецслужбы эвакуировали более 4 тыс. посетителей.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, во время осмотра ТРЦ взрывчатку не обнаружили.
Магомадов получил год колонии-поселения. Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании ущерба с обвиняемого. Приговор в законную силу не вступил.
В ноябре 2017 года URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.