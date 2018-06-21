Челябинский омбудсмен прокомментировала ситуацию с брошенным пенсионером
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«Нужно выяснить, что это за родственники, которые смогли бросить человека на улице. Это наш святой долг — заботиться о родителях, независимо от состояния их здоровья», — сказала она.
Пенсионера, проживавшего в посёлке Верхний Уфалей, зовут Василий Головин, ему 64 года.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своей готовности помочь пожилому мужчине, брошенному родственниками на окраине города Чебаркуль.