Челябинский омбудсмен прокомментировала ситуацию с брошенным пенсионером

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Челябинский омбудсмен Маргарита Павлова прокомментировала URA.RU ситуацию с брошенным пожилым мужчиной, которого нашли на улице в Чебаркуле с запиской в кармане.
Челябинский омбудсмен прокомментировала ситуацию с брошенным пенсионером
  • © Ольга Мамонова
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«Нужно выяснить, что это за родственники, которые смогли бросить человека на улице. Это наш святой долг — заботиться о родителях, независимо от состояния их здоровья», — сказала она.

Пенсионера, проживавшего в посёлке Верхний Уфалей, зовут Василий Головин, ему 64 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своей готовности помочь пожилому мужчине, брошенному родственниками на окраине города Чебаркуль.

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