В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней

В Иркутской области задержали жителя Братска, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное отделение СК России.

Отмечается, что ребёнок пропал 9 июня, в поисках участвовали более 300 человек.

В результате оперативники вышли на подозреваемого, который на допросе признался в убийстве и показал, куда спрятал тело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело завели по статье «Убийство малолетней». Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

В апреле URA.RU сообщало, что в Тюмени продлили арест обвиняемому в убийстве врача.