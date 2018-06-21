В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней
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Отмечается, что ребёнок пропал 9 июня, в поисках участвовали более 300 человек.
В результате оперативники вышли на подозреваемого, который на допросе признался в убийстве и показал, куда спрятал тело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Уголовное дело завели по статье «Убийство малолетней». Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.
В апреле URA.RU сообщало, что в Тюмени продлили арест обвиняемому в убийстве врача.