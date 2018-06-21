В Москве и Подмосковье сократились продажи автомобилей с пробегом

Короткая ссылка
В Москве и Московской области сократились продажи автомобилей с пробегом, сообщает Nation News.
В Москве и Подмосковье сократились продажи автомобилей с пробегом
  • РИА Новости

По данным агентства «Автостат», в 34 регионах за первые пять месяцев 2018 года отмечено снижение продаж машин на вторичном рынке.

В Подмосковье сокращение составило 2%, в Москве — более 3%. Наибольший спад зафиксирован в Ингушетии — на 17,5%.

В большинстве субъектов наблюдался рост. Самая заметная положительная динамика наблюдается в Удмуртии — почти 46%.

Всего в январе — мае было куплено более 2 млн таких автомобилей, что почти на 1,3% превышает результат 2017 года.

Ранее URA.RU сообщало, что названы самые популярные универсальные внедорожники в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить