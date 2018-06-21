В Москве и Подмосковье сократились продажи автомобилей с пробегом
- РИА Новости
По данным агентства «Автостат», в 34 регионах за первые пять месяцев 2018 года отмечено снижение продаж машин на вторичном рынке.
В Подмосковье сокращение составило 2%, в Москве — более 3%. Наибольший спад зафиксирован в Ингушетии — на 17,5%.
В большинстве субъектов наблюдался рост. Самая заметная положительная динамика наблюдается в Удмуртии — почти 46%.
Всего в январе — мае было куплено более 2 млн таких автомобилей, что почти на 1,3% превышает результат 2017 года.
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