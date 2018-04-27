Названы самые популярные универсальные внедорожники в России

Стали известны самые популярные универсальные внедорожники в России, сообщает URA.RU со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Список составлен по результатам продаж первых двух месяцев 2018 года.

В январе-феврале отечественные автосалоны продали более 157 тыс. машин класса SUV. Этот сегмент с долей более 43% остаётся крупнейшим на российском рынке.

Первую строчку занимает компания Hyundai (21,67 тыс. экземпляров).

На второй позиции — Renault (18,2 тыс.), на третьей — Nissan (14,9 тыс.).

Далее следуют Toyota, Kia, Mitsubishi, Volkswagen, Lada, Chevrolet и Ford, передаёт ФАН.

Ранее были названы самые продаваемые иномарки в России.