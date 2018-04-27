Названы самые популярные универсальные внедорожники в России
Список составлен по результатам продаж первых двух месяцев 2018 года.
В январе-феврале отечественные автосалоны продали более 157 тыс. машин класса SUV. Этот сегмент с долей более 43% остаётся крупнейшим на российском рынке.
Первую строчку занимает компания Hyundai (21,67 тыс. экземпляров).
На второй позиции — Renault (18,2 тыс.), на третьей — Nissan (14,9 тыс.).
Далее следуют Toyota, Kia, Mitsubishi, Volkswagen, Lada, Chevrolet и Ford, передаёт ФАН.
Ранее были названы самые продаваемые иномарки в России.