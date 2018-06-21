Первый канал объяснил отсутствие в сетке вещания интервью Познера с Лимоновым

Первый канал объяснил отсутствие в сетке вещания выпуска программы Владимира Познера с подготовленным ранее интервью с писателем Эдуардом Лимоновым. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе телеканала, в связи с ЧМ-2018 сетка вещания была значительно изменена.

«Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты, таким образом, включая программу «Познер», временно в эфир не выходят», — пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что отсутствие выпуска с Лимоновым обусловлено только спецвёрсткой на время ЧМ-2018.

Ранее Лимонов заявил, что записанное интервью с ним не появилось в эфире Первого канала.