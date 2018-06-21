В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в пансионате

В Евпатории трое из пяти пострадавших в результате пожара в частном пансионате были доставлены в реанимацию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Крыма.

«Трое с тяжёлой формой тяжести доставлены в Евпаторийскую городскую больницу и сейчас находятся в реанимации, в том числе ребёнок семи лет», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ещё у двоих пострадавших травмы лёгкой степени тяжести, им оказали помощь амбулаторно.

Также в министерстве сообщили, что санавиация направила к пострадавшим комбустиолога Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в Евпатории в результате пожара в частном пансионате пострадали пять человек.

В феврале URA.RU сообщало, что в Свердловской области при пожаре в доме погибли трое детей.