В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в пансионате

Короткая ссылка
В Евпатории трое из пяти пострадавших в результате пожара в частном пансионате были доставлены в реанимацию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Крыма.
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в пансионате
  • © Сергей Кузнецов
  • РИА Новости

«Трое с тяжёлой формой тяжести доставлены в Евпаторийскую городскую больницу и сейчас находятся в реанимации, в том числе ребёнок семи лет», — заявили в ведомстве. 

Отмечается, что ещё у двоих пострадавших травмы лёгкой степени тяжести, им оказали помощь амбулаторно.

Также в министерстве сообщили, что санавиация направила к пострадавшим комбустиолога Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в Евпатории в результате пожара в частном пансионате пострадали пять человек.

В феврале URA.RU сообщало, что в Свердловской области при пожаре в доме погибли трое детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить