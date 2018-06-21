В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в пансионате
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- РИА Новости
«Трое с тяжёлой формой тяжести доставлены в Евпаторийскую городскую больницу и сейчас находятся в реанимации, в том числе ребёнок семи лет», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что ещё у двоих пострадавших травмы лёгкой степени тяжести, им оказали помощь амбулаторно.
Также в министерстве сообщили, что санавиация направила к пострадавшим комбустиолога Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
Ранее стало известно, что в Евпатории в результате пожара в частном пансионате пострадали пять человек.
В феврале URA.RU сообщало, что в Свердловской области при пожаре в доме погибли трое детей.