В Евпатории при пожаре в частном пансионате пострадали пять человек

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В Евпатории в результате пожара в частном пансионате пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
В Евпатории при пожаре в частном пансионате пострадали пять человек
  • РИА Новости

«Пожар в здании пансионата ликвидирован. Из пяти пострадавших госпитализированы трое, в том числе ребенок, ещё двоим помощь оказана амбулаторно», — рассказали в экстренных службах.

Возгорание на площади 280 квадратных метров произошло в пансионате, который зарегистрирован как частный жилой дом.

Обстоятельства пожара устанавливаются.

В 2017 году «Крыминформ» передавало, что в гостинице Феодосии из-за пожара эвакуировали 13 человек.

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