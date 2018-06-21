В Евпатории при пожаре в частном пансионате пострадали пять человек
- РИА Новости
«Пожар в здании пансионата ликвидирован. Из пяти пострадавших госпитализированы трое, в том числе ребенок, ещё двоим помощь оказана амбулаторно», — рассказали в экстренных службах.
Возгорание на площади 280 квадратных метров произошло в пансионате, который зарегистрирован как частный жилой дом.
Обстоятельства пожара устанавливаются.
В 2017 году «Крыминформ» передавало, что в гостинице Феодосии из-за пожара эвакуировали 13 человек.