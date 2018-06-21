В Кировской области объявили третье метеопредупреждение за неделю

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Главное управление МЧС России по Кировской области объявило третье метеопредупреждение за неделю, передаёт progorod43.ru.
В Кировской области объявили третье метеопредупреждение за неделю
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В течение четверга, 21 июня, в регионе ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра с порывами до 1722 м/с, местами ливни, град.

Также стало известно, что ГУ МЧС России по Оренбургской области предупредило об ухудшении погоды. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

По информации Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня местами ожидается усиление ветра с порывами до 19 м/с.

Спасатели призвали проявлять внимательность и осторожность при усилении ветра.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлено экстренное предупреждение из-за жары.

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