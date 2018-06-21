Бывшему губернатору Сахалинской области предъявлены обвинения почти в 20 взятках
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«Им предъявлены обвинения в совершении в общей сложности 20 преступлений… «Получение взятки, совершённое организованной группой в особо крупном размере», — приводит РИА Новости сообщение СК России.
По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора Сахалинской области при участии подельников получил в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого.
Ранее сообщалось, что автомобиль Bentley бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина был продан на аукционе почти за 6 млн рублей.
В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии. Также экс-губернатора оштрафовали на 500 млн рублей и лишили государственных наград.