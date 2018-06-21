Бывшему губернатору Сахалинской области предъявлены обвинения почти в 20 взятках

Бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его подельникам предъявлены обвинения почти в 20 взятках, каждая из которых оценивается до 10 млн рублей.

«Им предъявлены обвинения в совершении в общей сложности 20 преступлений… «Получение взятки, совершённое организованной группой в особо крупном размере», — приводит РИА Новости сообщение СК России.

По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора Сахалинской области при участии подельников получил в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого.

Ранее сообщалось, что автомобиль Bentley бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина был продан на аукционе почти за 6 млн рублей.

В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии. Также экс-губернатора оштрафовали на 500 млн рублей и лишили государственных наград.