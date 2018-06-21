Адвокат оценил решение суда по делу Siemens и «Ростеха»
- РИА Новости
По словам Трещёва, нет никаких оснований сомневаться в правильности вынесенного по этому вопросу решения.
«Я думаю, что Siemens больше волнует репутационный вопрос, не столько связанный с поставкой этих турбин, сколько с тем, какие последствия для них повлечёт нарушение санкций и как они могут быть за это оштрафованы. Потому что сумма санкций может быть несоизмерима сумме контракта. Борьба Siemens сейчас выглядит как простое лукавство», — заключил он.
Ранее Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу российской «дочки» немецкого концерна Siemens к структурам «Ростеха» по поводу поставок турбин для строящихся в Крыму электростанций.