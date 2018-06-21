Адвокат оценил решение суда по делу Siemens и «Ростеха»

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Анна Лушникова
Адвокат Александр Трещёв прокомментировал RT решение Арбитражного суда Московского округа отклонить кассационную жалобу российской «дочки» немецкого концерна Siemens к структурам «Ростеха» относительно поставок турбин для строящихся в Крыму электростанций.
Адвокат оценил решение суда по делу Siemens и «Ростеха»
  • РИА Новости

По словам Трещёва, нет никаких оснований сомневаться в правильности вынесенного по этому вопросу решения.

«Я думаю, что Siemens больше волнует репутационный вопрос, не столько связанный с поставкой этих турбин, сколько с тем, какие последствия для них повлечёт нарушение санкций и как они могут быть за это оштрафованы. Потому что сумма санкций может быть несоизмерима сумме контракта. Борьба Siemens сейчас выглядит как простое лукавство», — заключил он.

Ранее Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу российской «дочки» немецкого концерна Siemens к структурам «Ростеха» по поводу поставок турбин для строящихся в Крыму электростанций.

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