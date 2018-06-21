Роспотребнадзор запустит горячую линию по инфекционным угрозам за рубежом

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Роспотребнадзор запустит всероссийскую горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом с 25 июня по 9 июля.

«В каждом субъекте Российской Федерации с 25 июня по 9 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в центрах гигиены и эпидемиологии на личных консультациях ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что номера телефонов и адреса консультационных центров размещены на сайтах управлений ведомства по субъектам России.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении кори в 28 европейских странах.

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