Роспотребнадзор запустит горячую линию по инфекционным угрозам за рубежом
«В каждом субъекте Российской Федерации с 25 июня по 9 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в центрах гигиены и эпидемиологии на личных консультациях ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что номера телефонов и адреса консультационных центров размещены на сайтах управлений ведомства по субъектам России.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении кори в 28 европейских странах.