На Ленинградском вокзале зарегистрировался миллионный пользователь Wi-Fi с начала года
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По интернет-активности Ленинградский вокзал признан лидером. Там зарегистрировались более 55 тыс. пользователей в этом году.
В топ-3 также попали Ярославский и Курский вокзалы.
На данный момент услуга беспроводного интернета доступна на 136 вокзалах, станциях и остановочных пунктах по всей России.
Ранее ФАН сообщало, что бесплатный беспроводной интернет заработал в 400 автобусах Санкт-Петербурга.