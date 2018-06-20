На Ленинградском вокзале зарегистрировался миллионный пользователь Wi-Fi с начала года

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На Ленинградском вокзале в Москве зарегистрировался миллионный пользователь единой сети Wi-Fi с начала 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу РЖД.
На Ленинградском вокзале зарегистрировался миллионный пользователь Wi-Fi с начала года
  • © Агенство городских новостей «Москва»

По интернет-активности Ленинградский вокзал признан лидером. Там зарегистрировались более 55 тыс. пользователей в этом году.

В топ-3 также попали Ярославский и Курский вокзалы.

На данный момент услуга беспроводного интернета доступна на 136 вокзалах, станциях и остановочных пунктах по всей России.

Ранее ФАН сообщало, что бесплатный беспроводной интернет заработал в 400 автобусах Санкт-Петербурга.

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