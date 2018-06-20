В Москве изменили режим работы светофоров ещё на 22 пешеходных переходах

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В Москве решили изменить режим работы светофоров ещё на 22 пешеходных переходах, сообщает Nation News со ссылкой на сайт столичного правительства.
В Москве изменили режим работы светофоров ещё на 22 пешеходных переходах
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Коррективы сделаны по просьбам горожан. На одних объектах увеличена продолжительность зелёного сигнала, на других сокращено время его ожидания.

Как отметил замруководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков, изменения не повысили загруженность прилегающих улиц.

«Пешеходам же теперь не приходится долго стоять в ожидании зелёного света», — цитирует его m24.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.

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