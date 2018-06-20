Путин поручил правительству уделить особое внимание организации летнего отдыха детей
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«Олег Петрович (Сафонов, глава Ростуризма) упомянул о детях. В этот период, конечно, особое внимание нужно уделить детскому летнему отдыху», — цитирует главу государства ТАСС.
Как отмечается, Путин попросил министра просвещения Ольгу Васильеву доложить, каким образом планируется организовать отдых более 6 млн детей.
В апреле президент подписал закон, который предусматривает повышение уровня безопасности детского отдыха.