Путин поручил правительству уделить особое внимание организации летнего отдыха детей

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Президент России Владимир Путин считает необходимым уделить особое внимание организации детского отдыха в летний период. Об этом он заявил в ходе встречи с членами кабинета министров.
Путин поручил правительству уделить особое внимание организации летнего отдыха детей
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Олег Петрович (Сафонов, глава Ростуризма) упомянул о детях. В этот период, конечно, особое внимание нужно уделить детскому летнему отдыху», — цитирует главу государства ТАСС.

Как отмечается, Путин попросил министра просвещения Ольгу Васильеву доложить, каким образом планируется организовать отдых более 6 млн детей.

В апреле президент подписал закон, который предусматривает повышение уровня безопасности детского отдыха.

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