Власти Уфы потратят на благоустройство города почти 8 млрд рублей
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- globallookpress.com
В 2017-м на починку улиц направлялось 1,62 млрд рублей, на капремонт домов — 1,32 млрд. В 2018 году планируется потратить 1,44 и 2,53 млрд рублей соответственно.
На благоустройство общественных пространств власти выделят около 610 млн рублей.
«Эти цифры позволяют судить, какой объём работ по благоустройству был и проводится в Уфе с участием средств федерального, республиканского, городского бюджетов и средств горожан», — отметил мэр Ирек Ялалов.
Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что архитекторам могут предложить поучаствовать в разработке проектов благоустройства Москвы.