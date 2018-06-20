Власти Уфы потратят на благоустройство города почти 8 млрд рублей

В Уфе потратят 7,96 млрд рублей за два года на благоустройство, ремонт дорог и домов, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В 2017-м на починку улиц направлялось 1,62 млрд рублей, на капремонт домов — 1,32 млрд. В 2018 году планируется потратить 1,44 и 2,53 млрд рублей соответственно.

На благоустройство общественных пространств власти выделят около 610 млн рублей.

«Эти цифры позволяют судить, какой объём работ по благоустройству был и проводится в Уфе с участием средств федерального, республиканского, городского бюджетов и средств горожан», — отметил мэр Ирек Ялалов.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что архитекторам могут предложить поучаствовать в разработке проектов благоустройства Москвы.