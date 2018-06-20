Шойгу заявил, что переход вооружения на отечественное ПО позволит повысить безопасность

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что переход вооружения и техники на отечественное программное обеспечение позволит выйти на новый уровень информационной безопасности, сообщает ТАСС.
Шойгу заявил, что переход вооружения на отечественное ПО позволит повысить безопасность
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Это позволит выйти на качественно новый уровень информационной безопасности в вооружённых силах», — заявил Шойгу в ходе выступления на выездном заседании коллегии Минобороны в Севастополе.

Шойгу добавил, что переход российского вооружения и военной техники на отечественный программный продукт обеспечит дальнейшее стабильное развитие оборонной промышленности.

Министр также рассказал о планах создать систему непрерывного совершенствования продукта.

«Это ускорит его производство в три раза и в два раза уменьшит себестоимость», — пояснил Шойгу.

Ранее сообщалось, что министр обороны впервые проведёт выездное заседание коллегии Минобороны в Крыму. 

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