Шойгу заявил, что переход вооружения на отечественное ПО позволит повысить безопасность
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«Это позволит выйти на качественно новый уровень информационной безопасности в вооружённых силах», — заявил Шойгу в ходе выступления на выездном заседании коллегии Минобороны в Севастополе.
Шойгу добавил, что переход российского вооружения и военной техники на отечественный программный продукт обеспечит дальнейшее стабильное развитие оборонной промышленности.
Министр также рассказал о планах создать систему непрерывного совершенствования продукта.
«Это ускорит его производство в три раза и в два раза уменьшит себестоимость», — пояснил Шойгу.
Ранее сообщалось, что министр обороны впервые проведёт выездное заседание коллегии Минобороны в Крыму.