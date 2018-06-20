Шойгу заявил, что объекты ПРО США в Восточной Европе подрывают стабильность в регионе

Объекты противоракетной обороны (ПРО), которые США развернули в Румынии и планируют разместить в Польше, подрывают стабильность в Европе. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Подрывают региональную стабильность комплексы систем ПРО США, развёрнутые в 2016 году в Румынии, и планируемый ввод аналогичных объектов в Польше», — цитирует его ТАСС.

28 марта власти Польши подписали соглашение о поставках в страну систем ПВО Patriot. Две из восьми батарей ракет Patriot поступят в польскую армию в 2022 году.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что поставка систем американской ПРО повысит уровень вооружения страны.