Шойгу заявил, что объекты ПРО США в Восточной Европе подрывают стабильность в регионе
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- РИА Новости
«Подрывают региональную стабильность комплексы систем ПРО США, развёрнутые в 2016 году в Румынии, и планируемый ввод аналогичных объектов в Польше», — цитирует его ТАСС.
28 марта власти Польши подписали соглашение о поставках в страну систем ПВО Patriot. Две из восьми батарей ракет Patriot поступят в польскую армию в 2022 году.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что поставка систем американской ПРО повысит уровень вооружения страны.