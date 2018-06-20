В Алтайском крае завели уголовное дело о жестоком обращении с воспитанниками частного детсада
- РИА Новости
Следователи проверят персонал дошкольного учреждения на предмет систематического причинения физических и психических страданий малолетним и оказания не отвечающим требованиям безопасности услуг.
«По данным следствия, с февраля по май 2018 года в помещении частного детского сада сотрудница учреждения ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних вкупе с жестоким обращением», — заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Алтайскому краю.
Расследование продолжается.
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