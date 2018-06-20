В Алтайском крае завели уголовное дело о жестоком обращении с воспитанниками частного детсада

Короткая ссылка
В Барнауле завели уголовное дело о жестоком обращении с воспитанниками одного из частных детских садов, сообщает телеканал «360».
В Алтайском крае завели уголовное дело о жестоком обращении с воспитанниками частного детсада
  • РИА Новости

Следователи проверят персонал дошкольного учреждения на предмет систематического причинения физических и психических страданий малолетним и оказания не отвечающим требованиям безопасности услуг.

«По данным следствия, с февраля по май 2018 года в помещении частного детского сада сотрудница учреждения ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних вкупе с жестоким обращением», — заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Алтайскому краю.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало о проверке детсада в Тюменской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить