В Алтайском крае завели уголовное дело о жестоком обращении с воспитанниками частного детсада

В Барнауле завели уголовное дело о жестоком обращении с воспитанниками одного из частных детских садов, сообщает телеканал «360».

Следователи проверят персонал дошкольного учреждения на предмет систематического причинения физических и психических страданий малолетним и оказания не отвечающим требованиям безопасности услуг.

«По данным следствия, с февраля по май 2018 года в помещении частного детского сада сотрудница учреждения ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних вкупе с жестоким обращением», — заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Алтайскому краю.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало о проверке детсада в Тюменской области.