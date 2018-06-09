В Тюменской области проводят проверку детсада после побега трёх воспитанников
В Тюменской области проводят проверку детского сада «Журавушка» после побега трёх воспитанников, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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Инцидент произошёл в посёлке Боровском. По имеющимся данным, дети успели пройти более полутора километров.
Планируется проверить состояние детсада и обеспечение безопасности воспитанников.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае закрыли детсад из-за антисанитарных условий.
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