В Тюменской области проводят проверку детсада после побега трёх воспитанников

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В Тюменской области проводят проверку детского сада «Журавушка» после побега трёх воспитанников, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Тюменской области проводят проверку детсада после побега трёх воспитанников
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Инцидент произошёл в посёлке Боровском. По имеющимся данным, дети успели пройти более полутора километров.

Планируется проверить состояние детсада и обеспечение безопасности воспитанников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае закрыли детсад из-за антисанитарных условий.

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