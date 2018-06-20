СМИ: Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское

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Министерство финансов может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское в России в 2018 году, а также впервые установить их для вина и винных напитков, сообщают «Известия».
СМИ: Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По имеющимся данным, Росалкогольрегулирование уже занимается предварительным расчётом минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного.

Об этом свидетельствуют документы службы за подписью главы управления Владислава Спирина, которые были направлены 16 мая производителям алкоголя.

Там говорится, что РАР исполняет поручение бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, ранее курировавшего алкогольную отрасль.

В службе уточнили, что пока не получили данные от всех производителей на рынке, а сбор информации ведётся по поручению Минфина.

В самом министерстве не ответили на вопросы о том, когда предполагается установить новые МРЦ на алкогольные напитки.

В январе глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал новые требования к производству водки, разрабатываемые Росстандартом. Об этом сообщала НСН.

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