Акция «Свеча памяти» пройдёт в Оренбурге 21 июня
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Учащиеся вузов и средних специальных учебных заведений, представители молодёжных общественных объединений, сотрудники предприятий и организаций, жители областного центра пройдут колонной по проспекту Победы.
В акции примет участие и Севастополь, передаёт kp.ru, мероприятие проведут 22 июня.
Память жертв Великой Отечественной войны почтят траурным митингом и минутой молчания.
Ранее сообщалось, что военно-историческая реконструкция пройдёт 22 июня в Хабаровске.