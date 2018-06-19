Акция «Свеча памяти» пройдёт в Оренбурге 21 июня

Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная к 77-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, пройдёт в Оренбурге 21 июня. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

© Pascal Deloche

globallookpress.com

Учащиеся вузов и средних специальных учебных заведений, представители молодёжных общественных объединений, сотрудники предприятий и организаций, жители областного центра пройдут колонной по проспекту Победы. В акции примет участие и Севастополь, передаёт kp.ru, мероприятие проведут 22 июня. Память жертв Великой Отечественной войны почтят траурным митингом и минутой молчания. Ранее сообщалось, что военно-историческая реконструкция пройдёт 22 июня в Хабаровске.