Акция «Свеча памяти» пройдёт в Оренбурге 21 июня

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Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная к 77-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, пройдёт в Оренбурге 21 июня. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Акция «Свеча памяти» пройдёт в Оренбурге 21 июня
  • © Pascal Deloche
  • globallookpress.com

Учащиеся вузов и средних специальных учебных заведений, представители молодёжных общественных объединений, сотрудники предприятий и организаций, жители областного центра пройдут колонной по проспекту Победы.

В акции примет участие и Севастополь, передаёт kp.ru, мероприятие проведут 22 июня.

Память жертв Великой Отечественной войны почтят траурным митингом и минутой молчания.

Ранее сообщалось, что военно-историческая реконструкция пройдёт 22 июня в Хабаровске.

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