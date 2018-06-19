В Перми откроют детский технопарк
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Рабочие приступили к благоустройству территории и чистовой отделке.
По словам Решетникова, технопарк предназначен только для детей, он станет автономным образовательным учреждением IT-направленности.
Обучение будет проходить по девяти основным направлениям, среди которых робототехника, био- и нанотехнологии, промышленный дизайн.
«Кванториум» сможет принимать 800 детей 11—14 лет ежегодно. Оплачивать обучение будут из регионального бюджета.
Ранее RIA56 сообщало, что оренбургские школьники стали призёрами Международной олимпиады по русскому языку.