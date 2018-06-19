В Мособлизбирком подали заявления два кандидата на пост губернатора
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- РИА Новости
Кандидатом от КПРФ стал зампред Мособлдумы Константин Черемисов. Он также предоставил необходимые документы в избирательную комиссию.
К настоящему времени на пост губернатора Подмосковья выдвинулись шесть кандидатов. Подать заявления региональные отделения партий могут до 27 июня.
Затем в поддержку выдвижения необходимо собрать 196 подписей от советов депутатов и глав муниципальных образований.
Выборы состоятся в Единый день голосования — 9 сентября.
Ранее сообщалось, что московское областное отделение «Единой России» по результатам праймериз определило своего кандидата на пост губернатора. Им стал действующий глава региона Андрей Воробьёв.