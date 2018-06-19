В Мособлизбирком подали заявления два кандидата на пост губернатора

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Зампред Мособлдумы, глава фракции ЛДПР Кирилл Жигарев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона, сообщает телеканал «360».
В Мособлизбирком подали заявления два кандидата на пост губернатора
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Кандидатом от КПРФ стал зампред Мособлдумы Константин Черемисов. Он также предоставил необходимые документы в избирательную комиссию.

К настоящему времени на пост губернатора Подмосковья выдвинулись шесть кандидатов. Подать заявления региональные отделения партий могут до 27 июня.

Затем в поддержку выдвижения необходимо собрать 196 подписей от советов депутатов и глав муниципальных образований.

Выборы состоятся в Единый день голосования — 9 сентября.

Ранее сообщалось, что московское областное отделение «Единой России» по результатам праймериз определило своего кандидата на пост губернатора. Им стал действующий глава региона Андрей Воробьёв.

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