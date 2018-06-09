Воробьёв стал кандидатом от «Единой России» на выборах губернатора Подмосковья

Московское областное отделение «Единой России» по результатам праймериз определило своего кандидата на выборы губернатора. Им станет действующий глава региона Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает ТАСС.

В списке из пяти кандидатур Воробьёв получил больше всего голосов (199) по результатам тайного голосования.

«Наша задача — единой командой двигаться вперёд, делать Подмосковье сильным, здоровым и чистым регионом. Впереди очень много работы», — заявил Воробьёв.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября 2018 года в рамках единого дня голосования.

Официальный старт избирательной кампании состоялся 8 июня.

Ранее Воробьёв сообщил, что будет участвовать в выборах главы региона и презентовал свою политическую программу под названием «Сильное, чистое, здоровое Подмосковье».