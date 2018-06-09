Воробьёв стал кандидатом от «Единой России» на выборах губернатора Подмосковья
- Андрей Воробьёв
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает ТАСС.
В списке из пяти кандидатур Воробьёв получил больше всего голосов (199) по результатам тайного голосования.
«Наша задача — единой командой двигаться вперёд, делать Подмосковье сильным, здоровым и чистым регионом. Впереди очень много работы», — заявил Воробьёв.
Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября 2018 года в рамках единого дня голосования.
Официальный старт избирательной кампании состоялся 8 июня.
Ранее Воробьёв сообщил, что будет участвовать в выборах главы региона и презентовал свою политическую программу под названием «Сильное, чистое, здоровое Подмосковье».