Губернатор Подмосковья заявил об участии в выборах главы региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что примет участие в выборах главы региона. Об этом сообщает телеканал «360».

«Вы знаете, что 9 сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз», — сказал Воробьёв на совещании с заместителями председателя регионального правительства.

По его словам, стратегическая задача — сделать область сильной, здоровой и чистой.

На начало 2018 года в регионе зарегистрировано почти 5,6 млн избирателей. В 2013-м их было 5,4 тыс.

Ранее Воробьёв рассказал о специнвестконтрактах на сессии «Новые механизмы инвестиционной политики: «Локомотивы роста» в рамках Петербургского международного экономического форума.