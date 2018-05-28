Губернатор Подмосковья заявил об участии в выборах главы региона
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«Вы знаете, что 9 сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз», — сказал Воробьёв на совещании с заместителями председателя регионального правительства.
По его словам, стратегическая задача — сделать область сильной, здоровой и чистой.
На начало 2018 года в регионе зарегистрировано почти 5,6 млн избирателей. В 2013-м их было 5,4 тыс.
Ранее Воробьёв рассказал о специнвестконтрактах на сессии «Новые механизмы инвестиционной политики: «Локомотивы роста» в рамках Петербургского международного экономического форума.