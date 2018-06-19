Жителя Петербурга оштрафовали на 35 тысяч рублей за кражу кошки
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- globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.
«Мужчина свою вину в совершении преступления полностью признал. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал Алексея Рыкалина виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В марте, как писал kp.ru, житель Санкт-Петербурга сломал приятелю нос из-за пятимесячного котёнка.