Жителя Петербурга оштрафовали на 35 тысяч рублей за кражу кошки

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В Санкт-Петербурге суд оштрафовал подозреваемого в краже кошки породы мейн-кун на 35 тыс. рублей.
Жителя Петербурга оштрафовали на 35 тысяч рублей за кражу кошки
  • © Olga Sokolova
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

«Мужчина свою вину в совершении преступления полностью признал. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал Алексея Рыкалина виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В марте, как писал kp.ru, житель Санкт-Петербурга сломал приятелю нос из-за пятимесячного котёнка.

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