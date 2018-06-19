Жителя Петербурга оштрафовали на 35 тысяч рублей за кражу кошки

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал подозреваемого в краже кошки породы мейн-кун на 35 тыс. рублей.

Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

«Мужчина свою вину в совершении преступления полностью признал. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал Алексея Рыкалина виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В марте, как писал kp.ru, житель Санкт-Петербурга сломал приятелю нос из-за пятимесячного котёнка.