Полиция возбудила уголовное дело в отношении москвича, убившего кошку

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства жителем столицы кошки. Кроме того, сообщается, что мужчина выбросил с балкона 16-го этажа кота.

Об этом говорится на сайте МВД России.

«34-летний москвич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил домашнего кота по кличке Рыжик с балкона своей квартиры и убил сиамскую кошку», — говорится в сообщении.

Кот выжил, и его временно приютили соседи. При этом задержанный объяснил свой поступок тем, что не мог содержать животных.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 245 УК России «Жестокое обращение с животными». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — добавили в ведомстве.

В конце декабря в заксобрании Ленинградской области выступили с предложением создать при МВД специализированное подразделение по решению вопросов, связанных с содержанием, использованием и охраной животных.