Полиция возбудила уголовное дело в отношении москвича, убившего кошку
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте МВД России.
«34-летний москвич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил домашнего кота по кличке Рыжик с балкона своей квартиры и убил сиамскую кошку», — говорится в сообщении.
Кот выжил, и его временно приютили соседи. При этом задержанный объяснил свой поступок тем, что не мог содержать животных.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 245 УК России «Жестокое обращение с животными». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — добавили в ведомстве.
В конце декабря в заксобрании Ленинградской области выступили с предложением создать при МВД специализированное подразделение по решению вопросов, связанных с содержанием, использованием и охраной животных.