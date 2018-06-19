Во Владивостоке завели уголовное дело из-за опубликованного в соцсетях видео с избиением девочки

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Следователи во Владивостоке завели уголовное дело из-за видео с избиением девочки, опубликованного в соцсетях. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Во Владивостоке завели уголовное дело из-за опубликованного в соцсетях видео с избиением девочки
  • РИА Новости

По имеющимся данным, инцидент произошёл 1 июня на Алеутской улице. После публикации ролика была начата проверка. По информации СУ СК России по региону, пострадавшей 14 лет.

Личность подозреваемой установлена. Девушка уже оказывалась в поле зрения правоохранительных органов. Расследование инцидента продолжается.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка.

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