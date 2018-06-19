Во Владивостоке завели уголовное дело из-за опубликованного в соцсетях видео с избиением девочки
- РИА Новости
По имеющимся данным, инцидент произошёл 1 июня на Алеутской улице. После публикации ролика была начата проверка. По информации СУ СК России по региону, пострадавшей 14 лет.
Личность подозреваемой установлена. Девушка уже оказывалась в поле зрения правоохранительных органов. Расследование инцидента продолжается.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка.