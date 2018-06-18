Порошенко прокомментировал продление санкций ЕС против Крыма

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал продление санкций Евросоюза против Крыма.

На своей странице в Facebook он написал, что приветствует продление санкций.

«Рассчитываем на жёсткую позицию ЕС в отношении новых вызовов в сфере безопасности со стороны России в Чёрном и Азовском морях», — написал президент Украины.

Он отметил, что намерено обсудить этот вопрос с лидерами Европейского союза на саммите, который должен состояться 9 июля.

Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя.



