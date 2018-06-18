В Совет Федерации поступило представление президента на пост аудитора Счётной палаты

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Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сообщил о поступлении представления о назначении экс-главы Минстроя Михаила Меня на пост аудитора Счётной палаты.
В Совет Федерации поступило представление президента на пост аудитора Счётной палаты
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Поступило представление от президента по поводу вакантной должности аудитора Счётной палаты», — цитирует ТАСС Рябухина.

По его словам, на должность аудитора Счётной палаты представлена кандидатура Меня.

Сенатор уточнил, что вакансия образовалась из-за ухода Александра Филипенко. Комитетом предложение назначить бывшего министра, как отмечается, было поддержано.

В мае главой Счётной палаты был назначен Алексей Кудрин

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