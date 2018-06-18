В Совет Федерации поступило представление президента на пост аудитора Счётной палаты
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«Поступило представление от президента по поводу вакантной должности аудитора Счётной палаты», — цитирует ТАСС Рябухина.
По его словам, на должность аудитора Счётной палаты представлена кандидатура Меня.
Сенатор уточнил, что вакансия образовалась из-за ухода Александра Филипенко. Комитетом предложение назначить бывшего министра, как отмечается, было поддержано.
В мае главой Счётной палаты был назначен Алексей Кудрин.