На дне Финского залива нашли миноносец «Новик»

На дне Финского залива обнаружили эскадренный миноносец «Новик», затонувший в 1941 году. Об этом сообщает kp.ru.

Судно находится недалеко от мыса Юминда.

Эсминец спустили на воду в 1911 году. Он положил начало шести типовым проектам, по которым заложили более 50 кораблей. К началу Первой мировой войны «Новик» считался лучшим в своём классе.

В 1926-м миноносец получил имя революционера Якова Свердлова. Во время Таллинского перехода в 1941 году судно подорвалось на мине немецко-финского заграждения «Юминда». Погиб 114 человек.

Поисками корабля занимались российские и финские специалисты. Запланировано ещё несколько погружений, чтобы исследовать «Новик» более тщательно.

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