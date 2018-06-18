На дне Финского залива нашли миноносец «Новик»

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На дне Финского залива обнаружили эскадренный миноносец «Новик», затонувший в 1941 году. Об этом сообщает kp.ru.
На дне Финского залива нашли миноносец «Новик»
  • РИА Новости

Судно находится недалеко от мыса Юминда.

Эсминец спустили на воду в 1911 году. Он положил начало шести типовым проектам, по которым заложили более 50 кораблей. К началу Первой мировой войны «Новик» считался лучшим в своём классе.

В 1926-м миноносец получил имя революционера Якова Свердлова. Во время Таллинского перехода в 1941 году судно подорвалось на мине немецко-финского заграждения «Юминда». Погиб 114 человек.

Поисками корабля занимались российские и финские специалисты. Запланировано ещё несколько погружений, чтобы исследовать «Новик» более тщательно.

Ранее военные специалисты Приморского края рассказали о ремонте американского танка «Шерман».

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