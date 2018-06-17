В МЧС назвали причину задымления в торговом комплексе в Уфе

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Задымление в торгово-развлекательном комплексе «Гостиный двор» в Уфе произошло из-за подгоревшей пищи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Башкирии.
В МЧС назвали причину задымления в торговом комплексе в Уфе
  • ©РИА Новости

«Проведённой разведкой установлено, что произошло подгорание пищи на плите в гипермаркете «Перекрёсток». Потушено до прибытия пожарных персоналом гипермаркета», — сообщил представитель МЧС.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

17 июня в Уфе из торгового комплекса эвакуировали 200 человек из-за задымления.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове два ТЦ приостановили работу из-за нарушений требований пожарной безопасности.

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