В МЧС назвали причину задымления в торговом комплексе в Уфе
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«Проведённой разведкой установлено, что произошло подгорание пищи на плите в гипермаркете «Перекрёсток». Потушено до прибытия пожарных персоналом гипермаркета», — сообщил представитель МЧС.
Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.
17 июня в Уфе из торгового комплекса эвакуировали 200 человек из-за задымления.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове два ТЦ приостановили работу из-за нарушений требований пожарной безопасности.