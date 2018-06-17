В Воронежской области уничтожили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

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При проведении земельных работ на территории Острогожского района Воронежской области было найдено 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
В Воронежской области уничтожили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
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Речь идёт о восьми миномётных минах и трёх артиллерийских снарядах.

Их уничтожили на подрывной площадке в северной зоне балки Мелки в 4,5 км западнее села Сторожевое.

При обнаружении взрывоопасных предметов следует звонить по телефону 112 и не предпринимать никаких действий по отношению к находке.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

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