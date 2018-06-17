В Воронежской области уничтожили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

При проведении земельных работ на территории Острогожского района Воронежской области было найдено 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.

Речь идёт о восьми миномётных минах и трёх артиллерийских снарядах.

Их уничтожили на подрывной площадке в северной зоне балки Мелки в 4,5 км западнее села Сторожевое.

При обнаружении взрывоопасных предметов следует звонить по телефону 112 и не предпринимать никаких действий по отношению к находке.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.