Речной пункт погранперехода в Хабаровске перешёл на особый режим из-за обмелевшего Амура
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16 и 17 июня пункт работает на въезд для граждан России и на выезд для граждан Китая.
18 июня переход закроется на спецобслуживание. На этот день запланировано возвращение российской делегации в составе 450 человек, детей из спортивной команды в сопровождении взрослых.
19 и 20 июня должны пройти работы по перестановке дебаркадеров. Как ожидается, в обычный режим пункт пропуска вернётся 21 июня.
В начале мая телеканал «360» сообщал, что МЧС направило в Якутию дополнительные силы на время весеннего половодья.