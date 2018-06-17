Речной пункт погранперехода в Хабаровске перешёл на особый режим из-за обмелевшего Амура

Речной пункт пограничного перехода в Хабаровске переведён на особый режим из-за обмелевшего Амура, сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на Росгранстрой.

16 и 17 июня пункт работает на въезд для граждан России и на выезд для граждан Китая.

18 июня переход закроется на спецобслуживание. На этот день запланировано возвращение российской делегации в составе 450 человек, детей из спортивной команды в сопровождении взрослых.

19 и 20 июня должны пройти работы по перестановке дебаркадеров. Как ожидается, в обычный режим пункт пропуска вернётся 21 июня.

В начале мая телеканал «360» сообщал, что МЧС направило в Якутию дополнительные силы на время весеннего половодья.