Президент Татарстана приехал с рабочим визитом в Алтайский край

Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал с рабочим визитом в Алтайский край, сообщает «Реальное время».

Как рассказали в пресс-службе главы республики, основная цель поездки — участие в Сабантуе на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Татарстан на празднике будет представлять Заинский муниципальный район.

Кроме того, Минниханов намерен провести рабочую встречу с врио губернатора края Виктором Томенко и председателем правительства Республики Алтай Александром Бердниковым.

Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым в рамках экономического форума «Зауралье-2018».