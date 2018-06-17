Президент Татарстана приехал с рабочим визитом в Алтайский край
- ©Kremlin Pool
- globallookpress.com
Как рассказали в пресс-службе главы республики, основная цель поездки — участие в Сабантуе на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Татарстан на празднике будет представлять Заинский муниципальный район.
Кроме того, Минниханов намерен провести рабочую встречу с врио губернатора края Виктором Томенко и председателем правительства Республики Алтай Александром Бердниковым.
Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым в рамках экономического форума «Зауралье-2018».