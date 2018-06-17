Президент Татарстана приехал с рабочим визитом в Алтайский край

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Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал с рабочим визитом в Алтайский край, сообщает «Реальное время».
Президент Татарстана приехал с рабочим визитом в Алтайский край
  • ©Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Как рассказали в пресс-службе главы республики, основная цель поездки — участие в Сабантуе на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Татарстан на празднике будет представлять Заинский муниципальный район.

Кроме того, Минниханов намерен провести рабочую встречу с врио губернатора края Виктором Томенко и председателем правительства Республики Алтай Александром Бердниковым.

Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым в рамках экономического форума «Зауралье-2018».

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