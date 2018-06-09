Главы Оренбургской области и Башкирии встретились на форуме «Зауралье — 2018»

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым в рамках экономического форума «Зауралье — 2018», сообщает RIA56.

Они осмотрели выставку с экспонатами башкирских предприятий и муниципальных районов республики.

На пленарном заседании «Благоприятный инвестиционный климат — основа развития предпринимательства» Хамитов заявил, что Башкирия и Оренбуржье — не только соседи с общей историей, но и партнёры, год за годом наращивающие взаимовыгодное сотрудничество.

Со своей стороны, Берг сказал, что объём взаимной торговли между регионами с 2006 года вырос в шесть раз — до 17,5 млрд рублей.

В ходе заседания также были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве. Затем главы регионов провели деловые переговоры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане заявили о росте налоговых и неналоговых доходов в январе — апреле.