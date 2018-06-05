В Кургане заявили о росте налоговых и неналоговых доходов в январе — апреле
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Налоговые доходы в январе — апреле выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 4,1%.
Поступления от подоходного налога граждан увеличились на 7,1%, по патентной системе — на 2,1%.
«Это значит, что в Кургане больше стало индивидуальных предпринимателей, которые перешли на патентную систему, в том числе и с ЕНДВ», — цитирует Зворыгина пресс-служба администрации.
Поступления средств по госпошлине превысили 21,2 млн рублей, что почти на четверть превосходит прошлогодний показатель.
Что касается неналоговых доходов, то в январе — апреле поступило около 124 млн рублей. Это на 23% больше уровня аналогичного периода 2017-го.
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