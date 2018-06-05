В Кургане заявили о росте налоговых и неналоговых доходов в январе — апреле

Короткая ссылка
В Кургане заявили о росте налоговых и неналоговых доходов за первые четыре месяца 2018 года, сообщает URA.RU со ссылкой на директора департамента финансов и имущества городской администрации Игоря Зворыгина.
В Кургане заявили о росте налоговых и неналоговых доходов в январе — апреле
  • © Официальный сайт Муниципального образования город Курган

Налоговые доходы в январе — апреле выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 4,1%.

Поступления от подоходного налога граждан увеличились на 7,1%, по патентной системе — на 2,1%.

«Это значит, что в Кургане больше стало индивидуальных предпринимателей, которые перешли на патентную систему, в том числе и с ЕНДВ», — цитирует Зворыгина пресс-служба администрации.

Поступления средств по госпошлине превысили 21,2 млн рублей, что почти на четверть превосходит прошлогодний показатель.

Что касается неналоговых доходов, то в январе — апреле поступило около 124 млн рублей. Это на 23% больше уровня аналогичного периода 2017-го.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининградской области заявили о минимальном дефиците бюджета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Региональная экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить