В Иркутской области заявили о чрезвычайной пожароопасности лесов 17 и 18 июня

В Иркутской области сообщили о чрезвычайной пожароопасности лесов 17 и 18 июня, сообщает kp.ru.

Утром в воскресенье в регионе зарегистрировано 39 лесных пожаров на общей площади 26 тыс. га. Несколько самых крупных очагов действуют в Бодайбинском районе, ещё несколько — в Катангском и Мамско-Чуйском. Во всех случаях причиной возгораний стали грозы.

«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 и 18 июня местами по области ожидаются грозы и усиление ветра до 12—17 м/с», — заявили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Там добавили, что в большинстве районов Прибайкалья установилась высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде объявили противопожарный режим с 1 июня.