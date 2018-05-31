В Калининграде объявили противопожарный режим с 1 июня

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В Калининграде объявили противопожарный режим с пятницы, 1 июня, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу администрации областной столицы.

Такая мера предусмотрена постановлением главы городского округа Алексея Силанова до 30 июня.

На этот период запрещено сжигание бытовых, строительных, промышленных и иных отходов, мусора, выжигание травы и разведение костров на землях всех категорий в границах Калининграда.

Это связано с необходимостью обеспечения первичных мер пожарной безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе объявили штормовое предупреждение.

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