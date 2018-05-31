В Калининграде объявили противопожарный режим с 1 июня
Такая мера предусмотрена постановлением главы городского округа Алексея Силанова до 30 июня.
На этот период запрещено сжигание бытовых, строительных, промышленных и иных отходов, мусора, выжигание травы и разведение костров на землях всех категорий в границах Калининграда.
Это связано с необходимостью обеспечения первичных мер пожарной безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе объявили штормовое предупреждение.