В Петербурге ввели особый противопожарный режим на время ЧМ-2018

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В Санкт-Петербурге ввели особый противопожарный режим на время чемпионата мира по футболу, который проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Соответствующее постановление подписал губернатор Георгий Полтавченко. Документ опубликован на официальном интернет-портале городского правительства.

В частности, запрещено разводить огонь, сжигать мусор, сухую растительность, пожнивные и порубочные остатки.

Любые огневые и пожароопасные работы нужно согласовывать с региональным управлением МЧС, передаёт Newinform.

Из постановления также следует, что при установлении пятого класса пожарной опасности будет запрещено гулять в лесополосе, использовать пиротехнические средства и запускать фейерверки.

Ранее в ЧС уточнили сообщения о возможном запрете на жарку шашлыков в городах ЧМ-2018.

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