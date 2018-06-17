В Петербурге ввели особый противопожарный режим на время ЧМ-2018
Соответствующее постановление подписал губернатор Георгий Полтавченко. Документ опубликован на официальном интернет-портале городского правительства.
В частности, запрещено разводить огонь, сжигать мусор, сухую растительность, пожнивные и порубочные остатки.
Любые огневые и пожароопасные работы нужно согласовывать с региональным управлением МЧС, передаёт Newinform.
Из постановления также следует, что при установлении пятого класса пожарной опасности будет запрещено гулять в лесополосе, использовать пиротехнические средства и запускать фейерверки.
Ранее в ЧС уточнили сообщения о возможном запрете на жарку шашлыков в городах ЧМ-2018.