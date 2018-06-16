В московских аэропортах задержано и отменено почти 40 рейсов

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В московских аэропортах задержано и отменено почти 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 11 рейсов задержано, пять отменено.

В Домодедове 10 задержано, два отменено.

В Шереметьеве задержаны 12 рейсов.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске дали старт строительству нового терминала аэропорта.

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