В московских аэропортах задержано и отменено почти 40 рейсов

В московских аэропортах задержано и отменено почти 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 11 рейсов задержано, пять отменено. В Домодедове 10 задержано, два отменено. В Шереметьеве задержаны 12 рейсов. Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске дали старт строительству нового терминала аэропорта.