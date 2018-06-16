Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении НДС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу проекта закона об изменениях в законодательстве о налогах и сборах, а также о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%; снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%; сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счёт субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года», — указывается в заявлении.

Ранее помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что правительство одобрило повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%.