Путин призвал не допустить снижения зарплат в регионах при формировании бюджетов

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Российские регионы при формировании бюджетов не должны допустить снижения уровня показателей по зарплатам, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы ещё 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать всё для того, чтобы идти вверх», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства с сожалением отметил, что в ряде регионов уже есть такие сложности.

«Этого нельзя допустить. Прошу вас обратить на это особое внимание», — добавил он.

Ранее Путин назвал повышение доходов россиян ключевой задачей на ближайшие годы.

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