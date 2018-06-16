В Подмосковье на станции Черусти восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов

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Пресс-служба Московской железной дороги сообщила о ликвидации последствий схода четырёх вагонов с углём на станции Черусти в Подмосковье, а также о возобновлении движения поездов по всем путям.

«Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Во время ликвидации последствий схода аварийно-восстановительные бригады железнодорожников убрали с путей сошедшие вагоны, отбуксировали грузовой состав, восстановили поврежденный участок пути и, обследовав его, запустили движение поездов», — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье четыре вагона с углём сошли с рельсов.

Также в Новосибирской области произошло столкновение двух грузовых поездов на Западно-Сибирской железной дороге.

В апреле URA.RU передавало, что в ХМАО вынесли приговор водителю, протаранившему пассажирский поезд на железнодорожном переезде.

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