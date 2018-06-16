Члены ОНК посетили осуждённого за шпионаж Сущенко
По его словам, заключённый пожаловался на отсутствие возможности выписывать украинские газеты, и этот вопрос он намерен поднять «в ходе встречи с украинским и российским омбудсменами, если она состоится». Также Сущенко отметил вопрос задержек с отправкой и получением писем и открыток.
«Других серьёзных жалоб от него не поступило. Он говорит, что медпомощь ему оказывается, недавно был удалён зуб из-за острой боли, под анестезией, естественно, и сделали рентген, зуб спасти было невозможно. И консул Украины его регулярно навещает», — цитирует Мельникова ТАСС.
4 июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии. Защита Сущенко обжаловала приговор.
Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, как сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооружённых сил России и Росгвардии.
Сам Сущенко утверждает, что он журналист. Украинское национальное агентство «Укринформ» после задержания Сущенко заявило, что он с 2002 года является его корреспондентом. В агентстве отметили, что он находился в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.