Члены ОНК посетили осуждённого за шпионаж Сущенко

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили украинца Романа Сущенко, который был осуждён на 12 лет за шпионаж. Об этом сообщил секретарь ОНК Иван Мельников.

По его словам, заключённый пожаловался на отсутствие возможности выписывать украинские газеты, и этот вопрос он намерен поднять «в ходе встречи с украинским и российским омбудсменами, если она состоится». Также Сущенко отметил вопрос задержек с отправкой и получением писем и открыток.

«Других серьёзных жалоб от него не поступило. Он говорит, что медпомощь ему оказывается, недавно был удалён зуб из-за острой боли, под анестезией, естественно, и сделали рентген, зуб спасти было невозможно. И консул Украины его регулярно навещает», — цитирует Мельникова ТАСС.

4 июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии. Защита Сущенко обжаловала приговор.

Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, как сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооружённых сил России и Росгвардии.

Сам Сущенко утверждает, что он журналист. Украинское национальное агентство «Укринформ» после задержания Сущенко заявило, что он с 2002 года является его корреспондентом. В агентстве отметили, что он находился в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.