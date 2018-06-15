Москалькова предложила украинскому омбудсмену встретиться 18 июня в Москве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге с предложением провести встречу 18 июня в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«С учётом того, что вы находитесь в Москве и наших предварительных договорённостей по телефону приглашаю вас в понедельник, 18 июня, в 13:00 или удобное для вас время встретиться в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — цитирует пресс-служба Москалькову.

В ходе встречи планируется обсудить «дорожную карту» по взаимному посещению граждан стран.

Ранее Москалькова заявила, что её коллега-омбудсмен с Украины Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение российского законодательства.