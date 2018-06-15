В московском метро заработал новый инфоцентр для иностранных туристов
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В частности, можно получить рекомендации на английском языке о городской инфраструктуре, построить оптимальный маршрут до гостиниц, стадионов и достопримечательностей.
Сотрудники также помогут вызвать такси, забронировать номер в отеле или приобрести билеты в театр.
Такой расширенный сервис метрополитен намерен сохранить и после ЧМ-2018, причём инфоцентр переместят в центральную часть города.
В настоящее время на станциях работают более 200 сотрудников метро и волонтёров, готовых оказать помощь. В течение 2018 года в метрополитене заменят все карты и указатели, чтобы иностранцам было проще ориентироваться. Информацию на лайтбоксах и указателях планируют продублировать на английском.
Ранее Inforeactor сообщал, что в московском метро открылась выставка в честь ЧМ-2018.