В московском метро заработал новый инфоцентр для иностранных туристов

На станции «Тушинская» Московского метрополитена заработал инфоцентр, который во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет предоставлять услуги зарубежным болельщикам, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В частности, можно получить рекомендации на английском языке о городской инфраструктуре, построить оптимальный маршрут до гостиниц, стадионов и достопримечательностей.

Сотрудники также помогут вызвать такси, забронировать номер в отеле или приобрести билеты в театр.

Такой расширенный сервис метрополитен намерен сохранить и после ЧМ-2018, причём инфоцентр переместят в центральную часть города.

В настоящее время на станциях работают более 200 сотрудников метро и волонтёров, готовых оказать помощь. В течение 2018 года в метрополитене заменят все карты и указатели, чтобы иностранцам было проще ориентироваться. Информацию на лайтбоксах и указателях планируют продублировать на английском.

Ранее Inforeactor сообщал, что в московском метро открылась выставка в честь ЧМ-2018.