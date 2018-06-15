Москалькова назвала дату встречи с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что договорилась встретиться со своей коллегой-омбудсменом с Украины Людмилой Денисовой 16 июня в Омске.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«С уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой ранее мы договорились встретиться в Омске 16 июня и окончательно утвердить «дорожную карту» взаимных визитов к гражданам наших стран, находящихся в местах лишения свободы», — указала она.

Москалькова уточнила, что до этого момента никаких иных действий любой из сторон предприниматься не должно.

При этом она добавила, что недавний приезд Денисовой на Ямал она рассматривает исключительно как её личную инициативу.

Отмечается, что ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова заявила в эфире телеканала «112 Украина», что её встреча с Москальковой не состоится 16 июня в Омске по решению украинской стороны.

«Поскольку я узнала, что там участвуют и губернатор Омской области, и другие лица, я в таких мероприятиях участия не принимаю... Завтра там будут наши консульские представители, а я это сделаю в другой день», — сказала украинский омбудсмен.

Как уточняется на сайте Денисовой, встреча с Москальковой должна пройти 18 июня.

«В понедельник встречаемся с Татьяной Москальковой и будем составлять «дорожную карту» наших визитов», — сказала она.

Ранее Москалькова заявила о нарушении российского законодательства Денисовой.