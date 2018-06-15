В Кремле прокомментировали проведение пенсионной реформы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проведение пенсионной реформы, о начале которой накануне объявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Тема, связанная с пенсионной реформой, прорабатывается в правительстве России. Президент не принимает участия в этой проработке. Вы знаете, что дальше будет происходить экспертный обмен мнениями, экспертное обсуждение, экспертная проработка этого вопроса», — заявил Песков журналистам.

Также он призвал дождаться окончательных очертаний реформы после экспертной проработки.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал сумму, которую бюджет России сэкономит благодаря повышению пенсионного возраста.